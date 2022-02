Müğənni Afət Fərmanqızı Rusiyaya köçür.

Metbuat.az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda Afət Fərmanqızı "Instagram"da canlı yayım zamanı məlumat verib:

"Hər şeyi satıb Rusiyaya köçürəm, həyat yoldaşım iş adamıdır. Azərbaycanda iş qura bilmir. Təzə maşın almaq imkanım da yoxdur. Bilmək istəyirsinizsə, imkanım da yoxdur".

Qeyd edək ki, Afət Fərmanqızının həyat yoldaşı Mamed Nanacanov yaxın günlərdə polis tərəfindən saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.