Yanvar ayında ixrac ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 90,1%, qeyrineft sektoru üzrə ixrac isə 59% artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov paylaşım edib:

"Bu, ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinin davam etdirilməsi və yerli sahibkarların xarici bazarlara çıxış imkanlarının təşviqinin uğurlu nəticəsidir" .

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.