Ukrayna sərhədinə yeridilən rus tanklarının üzərinə "Z" hərfləri yazıldı - İNANILMAZ MESAJ / FOTOLAR

Rusiyanın Ukrayna ilə sərhədə yerləşdirdiyi tankların və digər zirehli texnikaların üzərində “Z” hərfinin yazılması diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, işarələnmiş tankların sərhədə lap yaxın -25 kilometr məsafədə mövqe tutduğu bildirilir. Məlumata görə, bununla bağlı rus analitik Rob Leenin foto yayıb. Zirehli texnikaların niyə “Z” hərfi ilə işarələndiyi dəqiq məlum deyil. Bəzi analitiklər iddia edir ki, bu, həmin qüvvələrə verilən vəzifə ilə əlaqədardır. Ola bilər ki, hərbi qüvvələr bir-birilərini tanımaq üçün belə işarələnib.

Bəzi ekspertlər isə iddia edir ki, “Z” hərfi ilə ruslar Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyə mesaj verir.

