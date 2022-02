Qondarma Donetsk Xalq Respublikası Ukrayna ordusunun atəşkəsi yenidən pozduğunu iddia edib.

Metbut.az xəbər verir ki, iddialara görə, bu gün səhər saatlarında Ukrayna ordusunun hücumu nəticəsində 1 dinc insan həlak olub.

Qeyd edək ki, qondarma Donetks və Luqansk respublikaları Ukrayna ordusunun hücuma keçəcəyini irəli sürərək, fövqəladə vəziyyət elan edib. Sakinlər Rusiyaya təxliyə edilir.

