Nüfuzlu bankda minlərlə şübhəlinin hesabı ifşa olundu

İsveçrənin nüfuzlu bankı “Credit Suisse”də insan hüquqlarını pozan və sanksiyalara məruz qalan çox sayda insanın hesabı olduğu üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, onlarla jurnalistin birgə fəaliyyəti nəticəsində ifşa olunub. Bildirilir ki, ifşa edilən hesablar 1940-2010-cu illəri əhatə edir. İfşa edilən 18 min hesabda ümumilikdə 100 milyard dollar pul var.

Qeyd edək ki, məlumatları əvvəlcə Almaniyanın “Süddeutsche Zeitung” qəzeti ələ keçirmişdi. Ardınca “New York Times”, “Guardian”, “Le Monde” agentliklərinin də aralarında olduğu 46 media quruluşunun birgə fəaliyyəti nəticəsində hesabat hazırlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.