Müdafiə Nazirliyinin idarə rəisi HƏBS EDİLDİ - RƏSMİ

Müdafiə Nazirliyinin Satınalmalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi saxlanılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər veirr ki, Müdafiə Nazirliyinin Satınalmalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi, polkovnik Məlikməmməd Qurbanov hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb.

O, külli miqdarda mənimsəmədə ittiham edilir.

M. Qurbanov barəsində Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətləri aşma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb.

Onun yaxın saatlarda barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi üçün məhkəmə qarşısına çıxarılması gözlənilir.

M. Qurbanov ehtiyatda olan polkovnikdir. 27.08.2019-cu ildə ordu sıralarından yaşa görə ehtiyata buraxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.