399 yaşı olduğu iddia edilir - "Ölümsüz türk" hamını heyrətə gətirdi / FOTOLAR

Sosial mediada “Ölümsüz türk” ləqəbi ilə tanınan şəxsin fotoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, türk olduğu iddia edilən şəxsin 399 yaşı var. Görüntülərin yayılmasından sonra yaşlı şəxsin qohumları açıqlama verib. Onlar bildiriblər ki, həmin şəxs türk deyil, tailandlıdır. Qohumların sözlərinə görə, həmin şəxsin 109 yaşı var.

Lakin bəzi sosial media istifadəçiləri yaşlı şəxsin qohumlarının yalan danışdığını irəli sürür. Yaşlı şəxsin rəsmi sənədlərdə dəqiq yaşının neçə olduğu məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.