“Ukrayna sərhədindəki rus birliklərinin geri çəkildiyini müşahidə etmirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Müdafiə naziri Oleksiy Reznikov açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna sərhədində ümumilikdə 147 min rus hərbçi var.

Nazirin sözlərinə görə, rus birliklər müəyyən qədər geri çəkilsələr belə, hərbi münaqişə zamanı yerlərinə qayıda biləcək mövqedə dayanıblar.

