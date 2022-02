Rusiyanın Rostov bölgəsindəki sərhəd patrul postu top atışı ilə vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İnterfax agentliyi məlumat yayıb. İddialara görə, mərmi Ukrayna ərazisindən atılıb. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə, hadisə zamanı tələfat baş verməyib.

Qeyd edək ki, son günlər Rusiya-Ukrayna sərhədində atəş səsləri intensivləşib. Tərəflər atəşkəsin pozulmasına görə, bir-birilərini ittiham edirlər.

