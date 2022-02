Bakıda parkda baş verən yanğın söndürülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, paytaxtın Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi ərazisində yerləşən Ramiz Aboyev adına mədəniyyət və istirahət parkında istifadə olunmayan 340 m² sahədə olan tikilinin 100 m² sahəsi yanıb.

Yanğın yanğınsöndürən qüvvələri tərəfindən söndürülüb.

