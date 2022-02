Bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycanda ödəniş kartlarının sayı 11,5 mln. ədəd təşkil edib, və bu kartların 65%-i (7,5 mln.) təmassız ödənişlər kartları olub.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, ötən il ərzində POS-terminallarla aparılan təmassız ödənişlərin sayı illik müqayisədə 3,8 dəfə artaraq 71,8 mln. ədəd, həcmi isə 5,2 dəfə artaraq 2,6 mlrd. manata çatıb.

