ÜST-nin mütəxəssisləri Azərbaycana səfərdədir

Avropa İttifaqı (Aİ) tərəfindən maliyyələşdirilən “COVID-19 əleyhinə Vaksinasiyaya Dəstək” layihəsi çərçivəsində ÜST-nin Avropa üzrə Regional Ofisinin mütəxəssisləri Azərbaycana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində yerli səhiyyə qurumları və beynəlxalq tərəfdaşların iştirakı ilə bir sıra görüşlər təşkil ediləcək.

Görüşlərdə ÜST-nin Avropa üzrə Regional Ofisinin ekspertlərinin missiyası çərçivəsində Avropa İmmunlaşdırma Gündəliyi 2030 təşəbbüsünə dair müzakirələrin keçirilməsi planlaşdırılır.

Bu gün COVID-19 vaksinasiya kampaniyasının nəzərdən keçirilməsi və Avropa İmmunlaşdırma Gündəliyi 2030 təşəbbüsünə uyğun olaraq, Azərbaycanda müntəzəm immunizasiya tədbirlərinin planlaşdırılmasına dəstək məqsədilə beynəlxalq tərəfdaşlarla görüş keçirilib.

Tədbir zamanı ÜST-nin Avropa üzrə Regional Ofisinin nümayəndələri, peyvəndlə qarşısı alına bilən xəstəliklər və immunlaşdırma üzrə ekspert və proqram meneceri Siddhartha Sankar Datta və peyvəndlə qarşısı alına bilən xəstəliklər və immunlaşdırma, analiz və monitorinq üzrə ekspert və qrup rəhbəri Roberta Pastore Azərbaycanda səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi üçün immunizasiyaya yatırılan sərmayələrin əhəmiyyəti və ÜST Avropanın İmmunlaşdırma Gündəliyinə dair planları haqqında məlumat təqdim edibər. Bununla yanaşı, görüş zamanı “Heç kəs kənarda qalmasın” şüarı çərçivəsində davamlı immunizasiya sistemləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Görüş iştirakçıları əməkdaşlıq və Səhiyyə Nazirliyinə mövcud dəstəyin genişləndirilməsi, BMT agentlikləri, Aİ, Asiya İnkişaf Bankı (AİB), Dünya Bankı, beynəlxalq təşkilatların rolu və digər məsələlərə toxunublar.

Üç günlük missiya çərçivəsində Avropa üzrə Regional Ofisin ekspertləri və ÜST-nin Azərbaycandakı Nümayəndəsi və Ölkə Ofisinin rəhbəri Dr. Hande Harmancı yerli səhiyyə qurumları – Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin müavini Nadir Zeynalov, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) sədri Vüqar Qurbanov və digər rəsmilərlə görüşlər keçirərək COVID-19 vaksinasiyası və müntəzəm immunizasiya məsələləri ilə bağlı cari vəziyyəti, habelə gələcək planları və perspektivləri müzakirə edəcəklər.

ÜST-nin Avropa üzrə Regional Ofisinin mütəxəssisləri COVID-19 vaksinasiyası və müntəzəm immunizasiya çərçivəsində əraziyə birgünlük səfər planlaşdırırlar. Missiyanın üçüncü günündə ÜST Azərbaycan yerli səhiyyə qurumları və beynəlxalq tərəfdaşların iştirakı ilə “Fəaliyyət üçün məlumat” adı altında sessiya keçirəcəkdir. Tədbirin əsas məqsədi effektiv strategiyaların işlənib-hazırlanması yolu ilə COVID-19 vaksinlərinin geniş tətbiqinə nail olmağın əhəmiyyətini müzakirə etməkdir.

