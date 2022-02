1 manatlıq şəfa çayı - 20 FAYDASI

Cökə ağacı, xüsisən çiçəkləri 101 dərdin dərmanı hesab olunur.

Cökə çiçəklərini (lipa adlanır) aptekdən, müalicəvi bitkilər satılan yerlərdən əldə edə bilərsiniz.

Metbuat.az medicina.az istinadən tərkibi faydalı maddələrlə, xüsusən təbii salisilllə zəngin cökə çiçəyinin sağlamlığınıza 30 faydasını təqdim edir:



-Şişkinlik, ödem, qaşınmanı aradan qaldırır



-Orqanizmdə iltihabi ocaqları söndürür



-Tərqovucu, qızdırmasalıcı



-Tərkibində çox miqdar vitamin C, kalsiy, maqniy olduğundan immuniteti möhkəmləndirir



-Öskürəkdə yumşaldıcı, bəlğəmgətiricidir

- Həzmi yaxşılaşdırır

- Sinir, əsəb sistemini sakitləşdirir



- Qanda şəkəri salır



- Sidik yolları və kisəsi iltihabı və bakterial xəstəliyi müalicə edir



- Arıqladır, maddələr mübadiləsini aktivləşdirir



- Ağrıkəsici, spazmaqolikdir Müxtəlif baş ağrılarını, əzlə-oynaq ağrılarını sakitləşdirir



- Bu bitkini qadın çiçəyi də adlandırırlar, çünki bu çiçəklərdə fitohormonlar vardır ki, qadın hormonları ilə eynidir. Ona görə menstrual tsikl pozuntuları,hormonal disbalans, klimaks problemlərində cökə çiçəyi dəmləməsi içilməlidir.



- Kosmetoloji məqsədlə dəri gözəlləşdirici, cavanlaşdırıcı təsir göstərir.



- Cökə çiçəyi qanın axınını yaxşılaşdırır, ürək, damar, ağciyərləri aktivləşdirir



- Ağızda stomatit, parodontoz, iltihabda qarqara olunur



- Cökə çiçəklərindən şərab, mürəbbə, dəmləmə hazırlanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.