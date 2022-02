Rusiya Prezidenti Vladimir Putin qondarma "Donetsk Xalq Respublikası" (DXR) və "Luqansk Xalq Respublikası"nın (LXR) müstəqilliklərini tanıyıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciətində bildirib.

Rusiya lideri həmçinin "DXR" və "LXR" ilə dostluq və qarşılıqlı yardım haqqında sənədləri imzalayıb.

