Bu görüntü 2049-cu ildə çəkilib dedi: DƏHŞƏTLİ İDDİALAR SƏSLƏNDİRDİ - FOTO

Sosial mediada Matteu Smit adlı istifadəçinin səsləndirdiyi iddialar diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 2104-cu ildən gəldiyini irəli sürərək, qorxulu fikirlər səsləndirib.Matteu 2049-cu ilə aid olduğunu iddia etdiyi foto paylaşaraq, Nyu-Yorkun Çin hava qüvvələri tərəfindən bombalanacağını irəli sürüb. Matteunun iddialarına görə, Çin hava qüvvələrinin zabiti əmrləri pozaraq, Nyu-Yorka 2 ton ağırlığında bomba atacaq. Amerikalı paylaşdığı fotonun gələcəkdən gəldiyinin sübutu olduğunu qeyd edib.

Matteu dünya müharibəsinin yaxın illərdə baş verəcəyini ifadə edib.

