Geosiyası gərginlik qızılın qiymətinə təsir edib

Dünya bazarında qızıl bahalaşıb.

Metbuat.az "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki,Nyu-Yorkun “Comex” birjasında qızılın aprel fyuçersləri 0.63% bahalaşaraq, 1 unsiyası 1 911.80 ABŞ dollarına çatıb. Gümüşün may fyuçerslərinin qiyməti isə 0.90 % artaraq, 1 unsiyası 24.26 ABŞ dolları təşkil edib.

Analitiklər hesab edirlər ki, qızılın qiyməti Rusiya və Ukrayna arasında baş verən proseslərə uyğun dəyişəcək.

Qeyd edək ki, dünən Rusiya qondarma “Donetsk Xalq Respublikası” və “Luqansk Xalq Respublikası”nı tanıyıb.

