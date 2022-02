Kalaşnikov: DXR və LPR Donetsk və Luqansk vilayətlərinin sərhədləri daxilində tanınır

"LPR və DXR-in tanınması Donetsk və Luqansk vilayətlərinin sərhədləri daxilində olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri üzrə komitəsinin rəhbəri Leonid Kalaşnikov edib.

"Bu müqavilədə konkret heç nə göstərilmir. Heç sərhədlərin necə bərpa ediləcəyi bu müqavilədə nəzərdə tutulmayıb. LPR və DXR-nin bunu necə edəcəyi də artıq bizim səlahiyyətimiz deyil" deyə Leonid Kalaşnikov bildirib.

Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin televiziya ilə çıxışında LPR və DXR -in suverenliyinin dərhal tanınmasını zəruri hesab etdiyini və müvafiq fərmanları imzaladığını bildirib. Putin həmçinin respublikalarda sülhün Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən təmin edilməsi barədə göstəriş verib.

