Ərdoğandan Putinin qərarı barədə ilk açıqlama: Hansı işə yaradı, hansı işə faydası oldu...

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiyanın qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarının müstəqilliyini tanımasına münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb:

“ Hazırda ABŞ-ın açıqlamaları və xüsusilə Münhen konfransındakı qəribə davranışlar bunlar nə işə yaradı nə işə xeyri oldu məlum deyil. Son hadisələr barədə Xarici İşlər Nazirliyimizin açıqlamaları oldu. Açıqlamada Rusiyanın qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarını tanımaq qərarı Minsk anlaşmasına zidd olduğu vurğulandı. Biz Rusiyanın qərarının qəbuledilməz olduğunu dəyərləndiririk”.

