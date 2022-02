Almaniya Şimal Axını 2 layihəsinə lisenziyanın verilməsi prosesini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya hökuməti açıqlama yayıb. Bildirilir ki, Rusiyanın qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarının müstəqilliyini tanıması Almaniyanı belə qərar qəbul etməyə məcbur edib. “Rusiyanın həmləsindən sonra Şimal Axını 2 layihəsinə icazə verilə bilməz” - deyə açıqlamada bildirilir.

Qeyd edək ki, Şimal Axını 2 rus təbii qazının Almaniyaya daşınmasını nəzərdə tutur.

