Vanqanın Putin barədə dedikləri gerçək olur: Dünyanı idarə edəcək - ŞOK PROQNOZ

Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginliyin artdığı bir vaxtda Vanqanın prezident Vladimir Putin barədə proqnozları yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vanqa Rusiyanın dünyayı idarə edəcəyini irəli sürüb. Vanqa Putinin “Dünyanın lordu” olacağını ifadə edib.

“Hər şey əriyib gedəcək. Vladimirin şöhrəti ilə Rusiyanın şöhrəti qalacaq” deyə Vanqanın bildirdiyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Vanqanın Putin barədə proqnozları 27 yaşında olarkən 1979-cu ildə yazıçı Valentin Sidorova deyib. Onun dedikləri isə 2018-ci ildə üzə çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.