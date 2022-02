Putin: Bəyannamə Bakı ilə əlaqələrin inkişafında yeni mərhələ olacaq

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə fevralın 22-də Azərbaycanla müttəfiqlik əməkdaşlığı haqqında bəyannamənin imzalanacağını bildirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Ria Novosti" açıqlama yayıb. Rusiya prezidenti imzalanmanı Bakı ilə əlaqələrin inkişafında yeni mərhələ kimi qiymətləndirib .

Qeyd edək ki, Azərbaycan prezidenti fevralın 21-də Rusiyaya rəsmi səfərə gəlib. Kremldən edilən açıqlamaya görə, iki ölkə liderləri müttəfiqlik əməkdaşlığı haqqında bəyannamə imzalamağı, iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq məsələlərini, İrəvan , Bakı və Moskva arasında Dağlıq Qarabağ üzrə sazişlərin icrasını müzakirə etməyi planlaşdırırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.