Gözlənilən oldu: Qondarma respublikaların müstəqilliyini Rusiyadan sonra bu ölkə tanıdı

Suriya qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarının müstəqilliyini tanımağa hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, rusiyalı deputat Dmitri Sablin belə açıqlama verib. O bildirib ki, Suriya prezidenti Bəşər Əsəd qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarının müstəqilliyini tanımağa hazır olduğunu deyib. Suriyanın Xarici İşlər naziri Faysal əl-Mikdad da oxşar açıqlama verib. O bildirib ki, Suriya prezident Vladimir Putinin qərarını dəstəkləyir.

Diplomat qondarma respublikalarla əməkdaşlıq ediləcəyini açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.