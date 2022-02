Rusiya-Ukayna gərginliyi ilə bağlı Kiyevdən canlı yayımlar edən “Associated Press” agentliyinin Ukrayna üzrə müxbiri Filip Korovter sosial mediada böyük kütlənin diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb jurnalistin 6 dildə danışması olub. Müxbir hadisələrbarədə ingiliscə, lüksemburqca, ispanca, portuqalca, fransızca və almanca məlumatlar verib. 41 yaşlı jurnalistin 6 dildə danışdığı bildirilir.

