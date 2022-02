Şəbnəm Tovuzlu kasıb ailəyə verdiyi sözü tutmadı: Yuxarıdan gedirdilər - VİDEO

Müğənni Şəbnəm Tovuzlu pərəstişkarlarından birinə ev tikdirəcəyi sözünü vermişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi fikrindən daşınıb. Bu haqda Şəbnəm özü MTV-yə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, ev üçün 6-7 min manat nəzərdə tutsa da, qarşı tərəfin istəkləri çox olub:

"Ev söhbətinə canla-başla yanaşmışdım. 6-7 min civarında nəzərdə tutmuşdum, az məbləğ deyil. Adam göndərdim, evin ətrafına baxdılar. Bu insan başqa bir şey istədi. 2 otaqlı ev, mətbəx, hamam. Hesabladım, 18-20 min manata gəlib çıxdı. O zaman dedim ki, qardaş sən çox yuxarıdan getdin. Çölünü, içini, əşyalarını kosmetik edəcəkdim. Açığı, vaz keçdim. Çünki o insan başqa şeylər istədi. Mən onu istifadə kimi başa düşdüm".

İfaçı bildirib ki, həmin ev üçün ayırdığı 5 min manatı Bərdə və Tovuzda olan iki qazi ailəsinə bağışlayıb.

Şəbnəm yutub kanalında qazandığı məbləği açıqlayıb. O, ayda ən az 5 min dollar qazandığını söyləyib.

