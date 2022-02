Türkiyədə toy zamanı maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəlinaparma zamanı bəyin dostları ona sürpriz hazırlayıb. Onları yerli ənənəyə uyğun olaraq bəyi zarafatca döymək istəyiblər. Lakin bəy qəflətən manevr edərək, gəlinin evinə pəncərədən girib. Nəticədə dostlarının planı baş tutmayıb. Bəyin bu davranışı böyük maraqla qarşılanıb. Gəlin bəyin evə pəncərədən daxil olmasına əvvəlcə təəccüblənsə də, sonra məsələni başa düşüb.

