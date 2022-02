"Lüt ofisiant" aldığı ən böyük bəxşişi açıqladı - Heç kim inanmadı / FOTOLAR

Ofisiant işləyən və sosial mediada tanınan Cade Amber adlı qadın, izləyicilərin suallarından sonra işi barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ayda təqribən 3-5 min dollar civarında qazandığını ifadə edib. Qadının sözlərinə görə, hər gün müştərilər ona ümumilikdə 50-100 dollar jest edir. O bildirib ki, bəzən müştərilər ona 900-1000 dollar jest edir. Cadenin aldığı ən yüksək bəxşiş bu miqdarda olub. Belə jestlərə sevindiyini deyən qadın bildirib ki, müştərilər adətən onun xidmətini yüksək dəyərləndirir. İzləyicilər 1000 dollar bəxşişin elə də yüksək olmadığını deyiblər və qadının dediklərinə inanmayıblar. Çünki qadının işlədiyi restoran bahalıdır.

Qeyd edək ki, Cade Amber ABŞ-da və Böyük Britaniyada qadın ofisiantların lüt xidmət göstərdiyi restoranlarda işləyir. Buna görə də, o "lüt xidmətçi" ləqəbi ilə tanınır.

