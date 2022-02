Psaki: Baydenin Putinlə görüşü planlarda yoxdur

"ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında əvvəllər müzakirə edilən görüş artıq planda artıq yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Ağ Evin mətbuat katibi Cen Psaki bildirib. O əlavə edib ki, bu o demək deyil ki, ABŞ administrasiyası Rusiyanın üzünə diplomatiya qapısını bağlayır.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken də fevralın 24-də Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla keçirilməsi planlaşdırılan görüşün ləğv edildiyini açıqlamışdı.

O, iddia edirdi ki, Rusiya vəziyyəti gərginləşdirsə belə, Vaşinqton diplomatik əlaqələri bağlamayacaq və iki ölkə prezidentləri arasında ünsiyyət imkanı da var.



