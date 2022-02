Bakıda marşrut avtobusu yaşlı qadını vurub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə 2 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobusun iştirakı ilə baş verib.

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, yaşlı qadın hərəkətdə olan avtobusu saxlamaq istəyərkən xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.