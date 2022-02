Çin hökuməti qərbin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara qarşı çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, sanksiyalar məsələnin həlli yolu deyil. Çin gərginliyin dialoq yoluyla həll edilməsinə çağırıb.

Qeyd edək ki, Rusiya qondarma Donetsk və Luqansk respublikalarını tandığına görə, qərbi yeni sanksiyalarına məruz qalıb.

