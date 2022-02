Fevralın 21-də Donbasda atəşkəs 1927 dəfə pozulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ATƏT-in Ukrayna üzrə Müşahidə Komissiyası açıqlama yayıb. Açıqlamaya görə, 21 fevralda Donetskdə atəşkəs 332-si partlayış olmaqla 703 dəfə pozulub.

20 fevralda isə atəşkəs 579 dəfə pozulub. Luqanskda 1149-u partlayış olmaqla atəşkəs 1224 dəfə pozulub.

