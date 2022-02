​Artan ana ölümlərinin səbəbi: Hamilə qadınlar hansı müayinlərdən keçməlidir? - VİDEO

Ana ölümü göstəricisi yüz min diri doğuşda və doğuşdan sonra baş verən ana ölümlərinin sayı ilə götürülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislər ana ölümləri göstəricisinin 42 gün yox, artıq doğuşdan bir il sonra da baş verən potologiyanı hamiləlik, doğuş ağırlaşmaları ilə əlaqələndirirlər. Tibb Universitetinin 2-ci mama-ginekologiya kafedrasının dosenti Ellada Sarıyeva ana ölümlərinə səbəb olan faktorlardan danışıb. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ellada Sarıyeva erkən nikahın doğuracağı fəsadları qeyd edərək bildirib ki, yeniyetmələrin hamilə olması, uşaq dünyaya gətirməsi təhlükəlidir.



Metbuat.az həmin müsahibəni təqdim edir:

