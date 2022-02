Bakı-Qazax yolunda AĞIR QƏZA: 10 nəfər xəsarət aldı - FOTOLAR

Kürdəmirdə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.



Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun rayonun Qarabucaq kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

İlkin məlumatlara görə, "Ford" və "Volkswagen" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 5 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının həkim briqadası cəlb edilib.

Yaralılar "təcili yardım" avtomobilləri ilə Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

Xəsarət alanlar Səılyan rayon sakinləridir və onlar "Ford" marakalı mikroavtobusun sərnişinləri olub.



Yaralılar:

32 yaşlı Aygün Bəxtiyar qızı Mehralıyeva,

64 yaşlı Şahmurad Bəhlul oğlu Almazov,

33 yaşlı Günel Bahadur qızı Mehralıyeva,

14 yaşlı Turanə Taleh qızı Teymurova,

44 yaşlı Elton Nəhmət oğlu Məmmədov,

27 yaşlı Mahir Zeynal oğlu Səfərov,

34 yaşlı Sərxan Heydər oğlu Əsədzadə,

54 yaşlı Vəzifə Nəhmət qızı Mehralıyeva.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.