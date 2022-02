Azərbaycanda ən çox hansı qurd növləri yayılıb? - Pediatr AÇIQLADI

"Dünyada və Azərbaycanda əsasən bizquyruq (enterobioz) və askarid qurd növləri yayılıb".



bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, pediatr Erkin Rəhimov məlumat verib.

"Dünyada və Azərbaycanda çox bizquyruq (enterobioz) və askarid qurd növü çox yayılıb. Başqaları da var, amma bu iki qurd növ daha çox görülüb".

Onun sözlərinə görə, 2021-ci ildə 400 mindən çox uşaqda qurd analizi aparılıb:

"2021-ci ildə 434 min analiz götürülüb, onlardan 32 min 911 uşaqda qurd xəstəliyi aşkarlanıb. Bunlar da askarid və enterobioz qurd növləridir".

