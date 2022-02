Rusiya Ukraynaya müdaxilə edərsə, Rumıniya qapılarını qaçqınların üzünə açacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rumıniyanın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Açıqlamada bildirilir ki, mümkün müharibə zamanı Rumıniya irimiqyaslı qaçqın axını gözləmir. Bununla belə, Rumıniya hökuməti 500 min qaçqını qəbul etməyə hazırdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.