Ukraynanın müstəqil deputatı Oleksiy Honşarenko parlamentdəki çıxışı zamanı Rusiyanın ünvanına sərt ifadələr səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputat rus hərbçilərin Ukraynaya hücum edəcəyi təqdirdə ağır məğlubiyyətə uğrayacaqlarını ifadə edib. “Cəhənnəmə xoş gəldiniz. İt kimi gəbərəcəksiniz” - deyə deputat bildirib.

