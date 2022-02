2700-ə yaxın qaziyə əlillik təyin olunub

“Artıq 2697 qaziyə əlilllik dərəcəsi təyin olunub”.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Əlillik məsələləri üzrə nəzarət şöbəsinin koordinatoru Şöhrət Soyziyev "Tibbi sığorta saatı"nda deyib. O bildirib ki, onlar Tibbi Sosial Ekspert Komissiyaları tərəfindən reabilitasiya mərkəzinə yönləndirilməklə reabilitasiya xidməti ala bilərlər:

“Bundan başqa, qazilər İTSDA-nın Tibbi reabilitasiya xəstəxanası və Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunda da reabilitasiyaya cəlb oluna bilərlər” - o deyib.

