Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkə əhalisinə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin müraciətində Ukraynanın Donbas ərazisində xüsusi hərbi əməliyyat keçirməklə bağlı qərar verdiyini açıqlayıb.

Onun sözlərinə görə, mövcud şərait Rusiyadan qəti addım tələb edir:

“Ukraynadakı vəziyyətə kənardan müdaxilə olarsa, Rusiya dərhal cavab verəcək. Əminəm ki, rus hərbçiləri öz vəzifələrini peşəkarcasına və cəsarətlə yerinə yetirəcəklər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.