Türkiyə Hava Yolları Ukraynaya uçuşları ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu qurumun baş direktoru Bilal Ekşi tviterdə yazıb.

“Hava məkanını bağlaması səbəbindən Ukraynaya bugünkü bütün uçuşlar ləğv edilib”, - o bildirib.

