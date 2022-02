“Biz Ukraynanın yanındayıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Liz Trass tviter hesabında yazıb.

"Putinin Ukrayna xalqına qarşı törətdiyi dəhşətli, əsassız hücumu qətiyyətlə pisləyirəm.

Biz Ukraynanın yanındayıq və bu dəhşətli təcavüz aktına cavab vermək üçün beynəlxalq tərəfdaşlarımızla birlikdə çalışacağı".



