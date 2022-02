“Biz Vladimir Putin əleyhinə koalisiya qururuq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski tviter hesabında yazıb.

“Mən dünya liderləri ilə danışdım. Putini müharibəyə son qoymağa çağırıram. Dünya Rusiyanı sülhə məcbur etməlidir”, - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.