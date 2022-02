“Rusiya Ukraynanın hərbi mərkəzlərini yüksək dəqiqlikdəki silahlarla hədəfə alıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücum zamanı hərbi infrastrukturlar, hərbi məqsədlər üçün istifadə edilən hava limanları, hava hücumundan müdafiə sistemləri hədəfə alınıb. Məlumatda Rusiyanın şəhərlərə hücum etmədiyi irəli sürülüb.

Bildirilib ki, mülki vətəndaşları üçün təhlükə yoxdur.

