Dünya bazarında neftin qiyməti sürətlə bahalaşır - YENİLƏNİB

Dünya bazarında neftin qiyməti artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu saata olan göstəricilərə görə, ICE London qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixracına dair 2022-ci ilin aprel müqaviləsinin dəyəri 8.61% artaraq 1 barelə görə 105.18 dollar təşkil edib.

Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında bu ilin aprelində ixrac etməklə WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti 7.91 % artaraq 100.01 dollar təşkil edib.

Brent markalı neftin qiyməti 2014-cü ilin sentyabrından bəri ilk dəfə olaraq bir barel üçün 103 dollara yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, eyni gündə Avropada ticarətin açılışında qaz fyuçerslərinin qiymətləri 35% yüksəlib. Mübadilə məlumatlarına görə, qiymətlər 1400 dollar həddinə qədər artıb.

