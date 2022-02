Rusiya Belarusdan və Krımdan Ukrayna ərazisinə zərbələr endirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, ruslar Luqansk, Xarkov və digər bölgələri hədəfə alır. Açıqlamaya görə, mərmilərin hədəfində sərhəd birlikləri, nəzarət məntəqələri və hərbi texnikalar var. Rusiya tərəfi iddia edib ki, Ukrayna sərhədçiləri Rusiya ordusuna müqavimət göstərə bilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.