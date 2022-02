Ukrayna ordusu Donbas bölgəsində yerləşən Sçaste qəsəbisini azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusu məlumat yayıb. Açıqlmada bildirilir ki, toqquşmalar zamanı 50 rus əsgəri həlak olub. Ukraynanın Türkiyədəki səfirliyinin açıqlamasında görə, toqquşmalar zamanı Ukrayna ordusu da itkilər verib. Rusiyanın quru qüvvələrinin irimiqyasda hücuma keçdiyi deyilir.

