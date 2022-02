"Biz Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə yaşayırıq. Səhəri partlayış səsləri ilə açdıq. Deyirlər ki, Borispol Beynəlxalq hava limanı tərəfdə də partlayış səsləri eşidilib ".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin İdarə Heyətinin üzvü Hamlet Paşayev "İctimai" kanala müsahibəsi zamanı deyib.

Həmvətinimiz hazırda Ukraynada vəziyyətin gərgin olduğunu vətəndaşların çoxunun Qərbi Ukraynaya axın etdiyini bildirib.

Həmin açıqlamanı təqdim edirik:

