“Ukraynanın yüzlərlə itkisi var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Sabah qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya ordusu Belarus və Krımdan intensiv hücumlar edir. Ukraynalı nümayəndə ağır fəsadların olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, Ukraynanın rəsmi mənbələri 40-dan çox itki verdiklərini yazır.

