Ukraynaya raket hücumunun ikinci dalğası başlayıb.

Metbuat.az xəbər CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ukrayna mənbələrinin məlumatına görə, paytaxt Kiyev başda olmaqla ölkənin bir sıra şəhərləri eyni anda bombalanır.

