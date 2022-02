Müharibədən qaçan ukraynalılar FOTOLARDA

Rusiyanın Ukraynada yaşayış binasını atəşə tutmasından sonra yaralanan dinc sakinlərin görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, Xarkovda hava hücumu nəticəsində binanın atəşə tutulmasından sonra ərazidə bir uşaq həlak olub, beş nəfər yaralanıb.

Bu arada paytaxt Kiyev və digər böyük şəhərlərdə partlayışlar baş verərkən dəhşətə gələn ukraynalıların ölkədən qaçdığı görüntüləri yayılıb. Xilas üçün insanlar metro stansiyalarının içərisinə sığınıb, platformalarda uzun növbələr müşahidə edilib.

62 yaşlı Vladimir Leviçov jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, əgər bizi bombalamağa davam etsələr, mən silah tapıb vətənimi müdafiə edəcəm”.

29 yaşlı Mariya Kaşkoska stansiyanın mərtəbəsində oturarkən səhər bomba səslərinə oyandığını deyərək, metroya sığınmaqdan başqa çarəsinin olmadığını bildirib.

"Çantanı yığıb qaçmağa çalışdım. Burada oturmuşuq, gözləyirik".

Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski xalqa müraciət edərək, insanları xəstəxanalarda yaralanan əsgərlər üçün qan verməyə çağırıb.

O, həmçinin hərbi təcrübəsi olan hər kəsə ölkənin müdafiəsinə qoşulmağı xahiş edib və hökumətin silah istəyənlərə silah verəcəyini söyləyib.

