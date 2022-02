Ukraynanın Ankaradakı səfiri Vasil Bodnar Türkiyəni Rusiyaya qarşı addımlar atmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Türkiyə bitərəf qalmamalıdır. O bildirib ki, Ukrayna, Çanaqqala boğazını Rusiya gəmiləri üçün bağlanmasına dair Türkiyə tərəfinə rəsmi müraciət edib. O, Türkiyə tərəfindən cavab gözlədiyini ifadə edib.

