SON DƏQİQƏ: Ukrayna Rusiyanın iki gəmisini BOMBALADI

Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın Azov dənizində iki mülki gəmisi raketlə bombalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Ria Novosti" açıqlama yayıb. Rusiya sərhəd xidmətinin Krasnodar diyarı üzrə departamenti faktı təsdiqləyib. Hücum nəticəsində xəsarət alan və ölənlərin olduğu bildirilsə də, onların dəqiq sayı hələ də müəyyənləşdirilməyib.

Qeyd edək ki, Fevralın 24-də səhər saatlarında Rusiya prezidenti Vladimir Putin xüsusi televiziya müraciətində dinc əhalinin müdafiəsi üçün Donbassda xüsusi hərbi əməliyyat keçiriləcəyini açıqlayıb . Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski isə Rusiyanı ölkənin hərbi infrastrukturunu vurmaqda ittiham edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.